İhsangazi Müftülüğü'nden Öğrencilere Tanışma Programı

İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik tanışma programı düzenlendi.

İhsangazi Meslek Yüksekokulu bahçesinde açılan stantta ilçeye yeni gelen öğrencilere çay ve kek ikramında bulunuldu.

Stantta gençlik koordinatörlüğü faaliyetleri ve manevi danışmanlık hakkında bilgi verilirken, yapılan etkinlikler hakkında da broşür dağıtıldı.