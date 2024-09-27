İhsangazi Müftülüğü'nden Öğrencilere Tanışma Programı
İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, ilçeye yeni gelen İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir tanışma programı düzenledi. Programda öğrencilere çay ve kek ikram edilirken, gençlik koordinatörlüğü faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik tanışma programı düzenlendi.
İhsangazi Meslek Yüksekokulu bahçesinde açılan stantta ilçeye yeni gelen öğrencilere çay ve kek ikramında bulunuldu.
Stantta gençlik koordinatörlüğü faaliyetleri ve manevi danışmanlık hakkında bilgi verilirken, yapılan etkinlikler hakkında da broşür dağıtıldı.
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