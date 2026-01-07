İhsangazi'de trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici faaliyette 34 araç ile 89 şahsın sorgulandığı bildirildi.

Açıklamada, denetimde muayenesi olmayan 2 araca 5 bin 438 lira, sürücü belgesi bulunmayan 3 kişiye de 70 bin 311 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.