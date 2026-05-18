İhsangazi'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği kapsamında ormanlık alanlar temizlendi. Kaymakam Erkan Şahin, öğrencilere ormanları korumanın önemini vurguladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik kapsamında İhsangazi ilçe merkezindeki ormanlık alanlar temizlendi.

Kaymakam Erkan Şahin programa katılan öğrencilere ormanları korumanın önemine dikkat çekerek, "Ormanları korumak için her Türk genci bir nefer." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi
