İhsangazi'de Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı.

İhsangazi Müftülüğü tarafından hazırlanan gençlik merkezinin açılışı öncesinde kermes düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kur'an kursunda hafızlık okuyan 25 öğrencimizin yanı sıra yetişkin ve 4-6 yaş grubu olarak toplam 45 öğrencimiz var. Kursumuzun yararına kermes düzenledik. Yine müftülük binamızın üst katını Diyanet Gençlik Merkezi yaptık. Beş odası bulunan, içinde kütüphane, mutfak, çok amaçlı salon, eğitim sınıfı bulunan ilçe gençlerimizin faydalanabileceği bir alan oldu."

Açılışa İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, İl Müftüsü Bekir Derin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.