Haberler

"Kılıçlı" Yemin Töreni... TSK'dan İhraç Edilen Teğmenlerden Deniz Demirtaş Görevine Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara Harp Okulu'ndan ihraç edilen Deniz Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin kararıyla görevine başladı. Mahkeme, ihraç kararını iptal etti ancak Milli Savunma Bakanlığı itiraz etti.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos 2024'te yapılan "kılıçlı" yemin töreninin ardından ihraç edilen beş teğmen arasında bulunan Deniz Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi kararıyla görevine başladı.

Teğmen Deniz Demirtaş, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için dört teğmenle birlikte TSK'dan ihraç edilmişti. Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde söz konusu ihraç kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, 26 Aralık 2025 tarihinde ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın görevine başladığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki kararına itiraz ederek, istinafa taşımıştı. İstinaftan henüz bir karar çıkmadı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

