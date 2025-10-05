Haberler

İHH ve Filistin'e Destek Platformu'ndan Özgürlük Filosu'na Destek Yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı yapılan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, Gazze'ye ilerleyen filoyla dayanışmak için sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Filistin'e Destek Platformunca, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek için düzenlenen yürüyüş başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan grup, Gazze'ye ilerleyen, 22 ülkeden 146 katılımcının yer aldığı 11 geminin bulunduğu filoyla dayanışma amacıyla "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısıyla Eminönü'ne doğru yürüdü.

Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan attı.

"Ben Gazze'deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?", "Yürü kardeşim ayağına Kudüs gücü gelsin", "Bir sabah gelecek kardan aydınlık", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grubun yürüyüşü devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Eminönü Meydanı'nda konuşmaların yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
500
