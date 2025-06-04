İHH Şanlıurfa'da Gazze'ye Destek İçin Kurban Bağışı Kampanyası

İHH Şanlıurfa'da Gazze'ye Destek İçin Kurban Bağışı Kampanyası
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İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, Gazze'ye yönelik kurban bağışı kampanyasında 600 hisse toplandığını ve hedeflerinin 1500 hisseye ulaşmak olduğunu açıkladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, Gazze'ye destek amacıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasında şu ana kadar kentte yaklaşık 600 hisse toplandığını, hedeflerinin ise 1500 hisseye ulaşmak olduğunu belirtti.

Atila, yaptığı açıklamada, İHH'nın 33 yıldır Türkiye genelinde kurban organizasyonları gerçekleştirdiğini anımsattı.

Şanlıurfa'da bu yıl kurban bağışlarının özellikle Gazze'ye yöneldiğini ifade eden Atila, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sadece Gazze için 600 civarı hissemiz oldu ve bu sayı her gün artıyor. Şanlıurfa olarak hedefimiz 1500 kurban hissesine ulaşmak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kurban bağışlarının büyük bir bölümü Gazze'ye oluyor. Bu durum Müslümanların duyarlılığını gösteriyor. Tabi Gazze'ye yoğunlaşalım ama diğer çok mağdur coğrafyaları da unutmayalım."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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