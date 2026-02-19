Haberler

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye'de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye'de 2 bin 700 kişiye iftar verdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayının ilk gününde Suriye'nin çeşitli illerinde ihtiyaç sahiplerine iftar vererek onların yanlarında olduğunu gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayının ilk gününde Suriye'nin farklı illerinde 2 bin 700 kişiye iftar verdi.

İHH Suriye Medya Birim Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününde Suriyelileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca yardım çalışmalarının süreceğini belirten Alaca, vakfın 15 yıldır Suriye'de ramazan faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiğini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Alaca, "Ramazanın bereketini kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Şam, Hama, Halep ve Humus illerinde birçok farklı noktada iftar organizasyonlarımız oldu." dedi.

Alaca, özellikle savaş ve ekonomik zorluklardan etkilenen ailelere öncelik verdiklerini belirterek, iftar organizasyonunun yerel ekipler ve gönüllüler aracılığıyla koordine edildiğini aktardı.

Ramazan boyunca binlerce kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Alaca, desteklerinden dolayı Türkiye halkına ve bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
