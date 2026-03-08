İHH, Rabat'ta Dünya Yetimler Günü kapsamında yetim çocuklara iftar verdi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Dünya Yetimler Günü kapsamında İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ile Fas Yetimler Derneği (Association Marocaine de l'Orphelin-AMO) işbirliğiyle yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen programa AMO himayesindeki yaklaşık 200 yetim çocuk ile Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, İHH Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, AMO Başkanı ve yöneticileri, Faslı senatörler ve bürokratlar, Türkiye'nin Fas'taki diplomatları ile Fas'taki Türk iş dünyasının temsilcileri katıldı.

İftarın ardından konuşan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç, Dünya Yetimler Günü'nün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ramazan ayının 15'inci günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, söz konusu kararın Türkiye'nin öncülüğünde alındığını belirtti.

Kılıç, "1969 yılında merhum Kral Majesteleri 2. Hasan'ın davetiyle bu şehirde, Rabat'ta düzenlenen zirveyle İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı da 2013 yılında Türkiye'nin öncülüğünde aldığı karar doğrultusunda ramazan ayının 15'inci gününü 'Dünya Yetimler Günü' olarak ilan etti." dedi.

Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin İİT'nin kurulduğu şehirde gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu aktaran Kılıç, Dünya Yetimler Günü'nün yetimlerin korunmasının ve desteklenmesinin İslam dünyasının ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattığını söyledi. Kılıç, "İİT'nin bu kararı, yetimlerin korunmasının ve desteklenmesinin İslam dünyasının ortak sorumluluğu ve vicdani bir görevi olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünya Yetimler Günü'nün amacının yalnızca sembolik bir farkındalık oluşturmak olmadığını vurgulayan Kılıç, yetimlere yönelik politikaların güçlendirilmesi ve uluslararası dayanışmanın artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fas Kralı 6. Muhammed'in vizyonuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Majesteleri Kral 6. Muhammed'in yüksek vizyonlarını yansıtan bu tür çalışmaların, tüm İİT üyesi ülkelerde de karşılık bulması, yetim çocukların geleceği için ortak iradenin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve insani krizler nedeniyle yetim kalan çocukların sayısının arttığının altını çizen Kılıç, Gazze'de yaşanan insani felaket sonucu binlerce çocuğun anne ve babasını kaybederek zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini üzüntüyle takip ettiklerini anlattı.

Kılıç, "Ramazan ayını zor koşullarda geçiren, iftarda lokma bulamayan tüm kardeşlerimizi dualarımızda tutmaya devam ediyoruz." dedi.

İHH ve AMO'nun faaliyetlerine de değinen Kılıç, İHH'nin dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokunan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

AMO'nun ise Fas'ta yürüttüğü faaliyetlerle himayesindeki çocuklara daha iyi bir gelecek sunmayı amaçlayan önemli bir kuruluş olduğunu kaydeden Kılıç, iki kurum arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kılıç, etkinliğin Türkiye ile Fas ve iki ülke halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağların, kardeşlik ve dayanışma ruhunun somut bir yansıması olduğunu, merhamet ve kardeşliğin sınırları aşan güçlü bağlar olduğunu söyledi.

İHH ve AMO'ya teşekkür eden Kılıç, "İHH ve AMO'ya, mübarek ramazan ayında bizi bereketli iftar sofrasında bir araya getirdikleri ve bizi 'Kralın Çocuklarıyla' tanışma şerefini sundukları için teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum." diye konuştu.

İHH Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Oruç da iftar sofrasının dayanışma mesajı verdiğini vurgulayarak, "Bugünkü iftar soframızın aynısı dünyanın her tarafında kuruluyor. Dünyanın her tarafında televizyonlarınızda felaketleri, savaşları seyrediyorsunuz ama bu savaşlara rağmen buradaki gibi mutluluklarımız da birlikteliklerimiz de devam ediyor. Bu sofra bize dünyada yaşayan bütün iyi insanların beraber olduğunu, birlikte olduğunu ve bu dünyayı beraber düzelteceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Programda yapılan konuşmaların ardından İHH ile AMO arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında yetimlere yönelik ortak programlar düzenlenmesi, AMO himayesindeki bazı yetim çocukların Türkiye'de lise ve üniversite düzeyinde eğitim görmesine imkan sağlanması ve AMO'daki eğitimcilere yönelik eğitim programlarının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Program, konuşmalar ve imzalanan protokolün ardından yerel sanatçıların seslendirdiği ilahi ve marşlarla sona erdi.