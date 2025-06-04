İHH'nın Gazze İçin Kurban Bağışı Kampanyası Hız Kesmeden Devam Ediyor

İHH'nın Gazze İçin Kurban Bağışı Kampanyası Hız Kesmeden Devam Ediyor
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İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Gazze'ye destek için başlatılan kurban bağışı kampanyasında 700 hisse toplandığını ve hedeflerinin 1000 hisse olduğunu açıkladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Gazze'ye destek amacıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasında şu ana kadar kentte yaklaşık 700 hisse toplandığını, hedeflerinin ise 1000 hisseye ulaşmak olduğunu belirtti.

Tekin yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ciddi bir insanlık dramı ve katliam olduğunu söyledi.

Tekin, "Şu an 700'lü rakamlara yaklaştık. İnşallah hedefimizi tutturacağımızı düşünüyorum. Çünkü en yoğun günler, son 3-4 günlük dönem." dedi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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