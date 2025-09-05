İHH Kütahya'dan 200 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

İhh Kütahya İnsani Yardım Derneği hayırseverlerin destekleriyle Kütahya'daki 200 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti desteğinde bulundu.

Dağıtılan setlerde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya çeşitleri, kitap kabı ve cetvel takımı gibi kırtasiye malzemesi bulunuyor.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının Türkiye'nin yanı sıra 36 ülkede eğitim öğretim yılının başlangıcında kırtasiye desteği çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu anlamda İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği olarak İHH İnsani Yardım Vakfı ile gerçekleştirdikleri projeyle 200 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti dağıttıklarını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Bu sette hem çocuklarımızın okul çantası hem de yıl boyunca ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleri var. Bu desteği hayırseverlerimizin yaptığı bağışlarla temin ederek çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Dağıtımlarımızı, okul öncesinde hem milli eğitim müdürlüğümüzle görüşerek hem de bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarla sahada bu ihtiyaçları kendisi elde edemeyen ailelerin çocuklarına yapıyoruz."

Bağışçılara teşekkür eden Yenipazar, kış öncesinde de öğrencilere bot, mont, atkı, bere, eldiven gibi giyecek yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.