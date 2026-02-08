İHH, Kırgızistan ve Kazakistan'da 480 ton kömür dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, kış yardım çalışmaları kapsamında Kırgızistan ve Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 480 ton kömür yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkede kış yardım çalışmalarına devam eden İhh, Kırgızistan ve Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere de destek verdi.

Kırgızistan'daki çalışmalarda Çuy bölgesinde 410, Narın bölgesinde ise 120 aileye, aile başına 500'er kilogram olmak üzere toplam 265 ton kömür dağıtıldı.

Ayrıca, Issık Göl bölgesine bağlı balıkçı şehrinde de 85 aileye elektrikli ısıtıcı verildi.

Kazakistan'daki yardım çalışmaları kapsamında ise Almatı'da 110, Taraz'da 75 ve Türkistan'da 30 aileye birer ton olmak üzere toplamda 215 ton kömür dağıtımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Orta Asya ve Kafkasya Birimi Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu, bölgede hava sıcaklıklarının ekim ve kasım aylarından itibaren eksi 10 ile eksi 20 derece arasında değişebildiğini belirterek, "İhtiyaçlar bizim yaptığımız yardımlarla sınırlı değil. Yapabileceklerimizi zorlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.