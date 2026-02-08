Haberler

İHH, Kırgızistan ve Kazakistan'da 480 ton kömür dağıttı

İHH, Kırgızistan ve Kazakistan'da 480 ton kömür dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, kış yardım çalışmaları kapsamında Kırgızistan ve Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere toplam 480 ton kömür ve elektrikli ısıtıcı yardımı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, kış yardım çalışmaları kapsamında Kırgızistan ve Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 480 ton kömür yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkede kış yardım çalışmalarına devam eden İhh, Kırgızistan ve Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere de destek verdi.

Kırgızistan'daki çalışmalarda Çuy bölgesinde 410, Narın bölgesinde ise 120 aileye, aile başına 500'er kilogram olmak üzere toplam 265 ton kömür dağıtıldı.

Ayrıca, Issık Göl bölgesine bağlı balıkçı şehrinde de 85 aileye elektrikli ısıtıcı verildi.

Kazakistan'daki yardım çalışmaları kapsamında ise Almatı'da 110, Taraz'da 75 ve Türkistan'da 30 aileye birer ton olmak üzere toplamda 215 ton kömür dağıtımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Orta Asya ve Kafkasya Birimi Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu, bölgede hava sıcaklıklarının ekim ve kasım aylarından itibaren eksi 10 ile eksi 20 derece arasında değişebildiğini belirterek, "İhtiyaçlar bizim yaptığımız yardımlarla sınırlı değil. Yapabileceklerimizi zorlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi

Herkes susuzluk endişesi yaşarken 5 il için korkutan uyarı