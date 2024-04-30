İHH İsrail'in saldırılarına karşı oturma eylemini 7. gününde sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 7'nci gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen eylemciler, "Gazze'de soykırım var", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Katil İsrail", "Susma haykır", "Refah açılsın", "Dünyada yaklaşık 7 milyon Filistinli mülteci yaşıyor", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Eyleminin gerçekleştirildiği alana, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu ölen çocukları temsilen kırmızıya boyalı kıyafetler konuldu.

Bazı eylemciler Gazze'deki saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuk ile kadınları gösteren fotoğraflarla meydanda dolaşarak İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkati çekti.

Yerli ve bazı yabancı turistler de eylemcilerle desteklerini bildirdi.

Oturma eylemi her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında devam ediyor.