İHH, Cenevre'de Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla programlar düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde panel ve basın açıklaması düzenledi.

İhh tarafından, çatışma ve kriz bölgelerinde görev yapan insani yardım çalışanları ile insan hakları savunucularının karşılaştığı artan risklere dikkati çekmek amacıyla Cenevre'de ayrı ayrı panel ve basın açıklaması organize edildi.

İlk olarak Impact Hub kuruluşuna ait mekanda düzenlenen, İHH'dan İrfan Tatlı'nın moderatörlüğündeki panele, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Cenevre Direktörü Mathew Truscott, İngiltere'deki Kent Üniversitesinden akademisyen Shahd Hammouri, Filistin için Adalet Kuruluşunda araştırma direktörü ve avukat Henriette Willberg ile Yeryüzü Avukatları Derneğinden avukat Hüseyin Dişli konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, çatışma bölgelerinde görev yapan insani yardım çalışanları ile insan hakları savunucularının maruz kaldığı artan riskler, uluslararası hukuk çerçevesi, mevcut koruma mekanizmaları ve sahadaki uygulamalarda karşılaşılan boşluklar ele alındı.

Panelin ardından, çatışma bölgelerinde görev yapan insani yardım çalışanları ve insan hakları savunucularına yönelik ağırlaşan hak ihlallerine ilişkin uluslararası topluma çağrıda bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde bulunan ve sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin yanında basın toplantısı düzenlendi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Uğur Yıldırım, burada Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, insan hakları savunucuları ve insani yardım çalışanlarının korunmasının vazgeçilemez ve tartışılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Dünyanın birçok yerinde bu kişilerin hedefli saldırılar, keyfi gözaltılar, tehditler ve ağır çalışma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi uluslararası düzenlemeler onları açıkça korusa da bu yükümlülükler çoğu zaman ihlal ediliyor. Gazze'den Ukrayna'ya, Doğu Türkistan'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Yemen'den Sudan'a ve başka birçok bölgeye kadar insan hakları savunucuları ve insani yardım çalışanları farklı coğrafyalarda benzer ihlallere maruz kalıyor. Bu tablo, uluslararası normlara ve temel haklara saygının giderek aşındığını gösteren kaygı verici bir eğilime işaret ediyor."

İnsani yardım çalışanları ve insan hakları savunucularının, insan onurunun korunması, ihlallerin belgelenmesi ve hayat kurtaran desteğin ulaştırılmasında kritik bir role sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, onların susturulduğunda veya hedef alındığında, toplumların adalete ve korumaya erişiminin de zayıfladığını söyledi.

"Bu yıl 326 insani yardım çalışanı öldürüldü"

Yıldırım, "Bu ihlaller münferit olaylar değildir, kriz zamanlarında sivillerin korunmasını amaçlayan uluslararası sistemin bütününü zayıflatır. Kayıtlara göre, bu yıl 326 insani yardım çalışanı öldürüldü ve insani yardım personelini hedef alan 355 saldırı vakası rapor edildi. Benzer şekilde 2024 yılında 32 ülkede 324'ten fazla insan hakları savunucusu öldürüldü. Bu durum, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk standartlarına yönelik küresel düzeyde ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir." dedi.

İHH olarak bu tehlikeleri bizzat yaşayan kuruluşlardan biri olduklarını vurgulayan Yıldırım, Gazze'deki 5 çalışma arkadaşlarını İsrail'in saldırıları sonucu kaybettiklerini hatırlattı.

Yıldırım, "Onların fedakarlığı ve insani değerlere bağlılıkları, insani yardım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı risklerin ne kadar ağır olduğunu acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu kayıplar, insani yardım çalışanlarının korunmasına yönelik çabaların neden hayati olduğunu bir kez daha göstermektedir." diye konuştu.

Tüm ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve çatışma taraflarına insani yardım çalışanları ve insan hakları savunucularının güvenliğini sağlama, insani yardıma engelsiz erişimi garanti altına almanın yanı sıra saldırılar ve tehditler karşısında cezasızlığa son verilmesi çağrısında bulunan Yıldırım, ulusal ve uluslararası düzeyde koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"İnsanlığın hizmetinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyoruz"

Yıldırım, "Bugün, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüren cesur insanları saygıyla anıyor, insanlığın hizmetinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyoruz. Ortak sorumluluğumuz, onların mücadelesinin daha güçlü koruma mekanizmalarına ve adalet arayışında yenilenen bir kararlılığa dönüşmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan avukatlar Dişli ve Willberg ise İngilizce yaptıkları konuşmalarda, insani yardım çalışanları ve insan hakları savunucularının oynadığı önemli role işaret ederek, onların korunması çağrısında bulundu.