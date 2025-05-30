İHH Görevlerine Yönelik Saldırılara Tepki: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İHH Görevlerine Yönelik Saldırılara Tepki: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İHH yardım görevlisi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH Ankara Şubesi Başkanı Hacı Bayram Şahin, İsrail'in sivilleri hedef aldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım görevlisi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, gıyabi cenaze kıldı.

Daha sonra platform adına açıklama yapan İHH Ankara Şubesi Başkanı Hacı Bayram Şahin, İsrail'in hiçbir kural tanımadan sivilleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 11 İHH yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini belirten Şahin, İsrail'in dünya genelinde ise 472 insani yardım görevlisini katlettiğini ifade etti.

İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, "İsrail her dinden her milletten insani yardım görevlisini katletti. Bu saldırı sadece İHH'ya değil, Türk halkına, İslam dünyasına ve insanlığa yapılıyor." dedi.

Gazze için yapılan duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.