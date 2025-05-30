İHH Görevlerine Yönelik Saldırılara Tepki: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım görevlisi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, gıyabi cenaze kıldı.

Daha sonra platform adına açıklama yapan İHH Ankara Şubesi Başkanı Hacı Bayram Şahin, İsrail'in hiçbir kural tanımadan sivilleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 11 İHH yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini belirten Şahin, İsrail'in dünya genelinde ise 472 insani yardım görevlisini katlettiğini ifade etti.

İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, "İsrail her dinden her milletten insani yardım görevlisini katletti. Bu saldırı sadece İHH'ya değil, Türk halkına, İslam dünyasına ve insanlığa yapılıyor." dedi.

Gazze için yapılan duanın ardından program sona erdi.