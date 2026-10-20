İHH gönüllüsü Sinan Yavuz İstanbul Fatih'te son yolculuğuna uğurlandı

İHH gönüllüsü Sinan Yavuz İstanbul Fatih'te son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İHH gönüllüsü Sinan Yavuz için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Yavuz'un cenazesi Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde cansız bedenine ulaşılan İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden Sinan Yavuz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
İhh gönüllüsü Yavuz için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Yavuz'un ailesi ve yakınları katıldı.
Yavuz'un cenazesi, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ne olmuştu?
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a tatbikata giden 14 İHH gönüllüsünün 18 Ekim'de kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.
İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptaki eğitmen Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişi ise ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılmıştı.