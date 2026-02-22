İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesinden Gazze'ye yardım

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, bağışçıların ve hayırseverlerin katkılarıyla Gazze'de oluşturdukları aşevlerinde iftar ve sahur sofraları kuruyor.

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine, "İyilik her zaman, her yerde" temasıyla devletin öncülüğünde, bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle ramazan ayının rahmet ve bereket iklimini bir kardeşlik seferberliğine dönüştürdüklerini söyledi.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Zileli, "Bu mübarek ay yalnızca oruçla değil paylaşmayla, yalnızca dua ile değil dayanışmayla anlam kazanır. Sivas İHH olarak ramazanın kardeşlik ruhunu sınırların ötesine taşıyarak Gazzeli mazlumların sofrasına umut, gönüllerine teselli olmaktayız ve bu desteklerimiz devam edecektir." dedi.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle aldıkları gıdaları Gazze'de oluşturdukları mobil aşevlerinde pişirerek Gazze halkına iftar ve sahurluk hazırladıkların belirten Zileli, "Devlet millet el ele vererek, zulmün karanlığına karşı iyiliğin ışığını büyütüyoruz. Gazze'de yaşananlar insanlık vicdanında silinmeyecek derin bir yaradır, çağımızın en ağır vahşetlerinden biridir. İşlenen savaş suçları elbette cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir." diye konuştu.