İHH Eskişehir, 4 Çocuklu Ailenin Evini Yenileyerek Umut Oldu

İHH Eskişehir, 4 Çocuklu Ailenin Evini Yenileyerek Umut Oldu
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Eskişehir İnsani Yardım Derneği, eşi vefat eden annenin 4 çocuğuyla yaşadığı evin yapısal sorunlarını çözerek, aileye yeni bir umut sundu. Dernek, bu süreçte aileye düzenli destek sağlayarak, bayrama daha rahat girmelerini sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) Eskişehir İnsani Yardım Derneği kentte yaşayan 4 çocuklu ailenin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla evini yeniledi.

Yaklaşık bir yıl önce irtibat kurulan aileye düzenli olarak destek sağlayan dernek, bu süreçte sadece temel ihtiyaçları karşıladı.

Eşi vefat eden annenin 4 çocuğuyla yaşadığı kerpiç evde ciddi yapısal sorunlar bulunması üzerine İHH Eskişehir Yetim Birim Başkanları Mürüvvet Karamancıoğlu ve Muhammed Halim Özkan koordinesinde harekete geçildi.

Dernek tarafından yürütülen çalışmalarla, komple bakım ve onarımdan geçirilen ev yenilendi.

Dernek Başkanı Mehmet Şirin Aslan, yaptığı açıklamada, sadece bir evi değil, bir ailenin umudunu onardıklarını kaydetti.

Bu çalışmayla yetim çocukların daha sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşayabileceğini belirten Aslan, "Ailemiz, bayrama gönül rahatlığıyla girecek. Bu yardım, bizim değil, destek veren tüm gönüldaşlarımızın eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de her ay yaklaşık 1 milyon liralık ayni ve nakdi yardım yaptıklarına değinen Aslan, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerinin derdi, bizim derdimizdir. Ekiplerimiz gece geç saatlere kadar uyumadan çalışıyor. Yüzlerce gönüllümüzle, sokak sokak, mahalle mahalle koşarak bu sorumluluğu omuzluyoruz. Bu dayanışmanın sürdürülebilir olması için hayırseverlerimizin desteği her zamankinden daha kıymetlidir. Ailenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bu yardım çalışması, yalnızca fiziksel bir yenilenme değil aynı zamanda çocuklar ve anneleri için umut dolu bir başlangıcın temsili oldu."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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