İHH Engelliler Haftası'nda 60 Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıttı

İHH Engelliler Haftası'nda 60 Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıttı
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında depremden etkilenen illerde yaşayan 60 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Proje, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Engelliler Haftası'nda 60 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde birçok insani yardım çalışmasında bulunan ve yüz binlerce kişiye destek ulaştıran İHH, yeni bir yardım projesini hayata geçirdi.

İHH Kadın Biriminin destekleriyle Engelliler Haftası'nda uygulanan projeyle, çoğunluğu depremden etkilenen illerde olmak üzere 60 engelli vatandaşa elektrikli akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Dağıtımlarla engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal anlamda yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine destek olunması amaçlandı.

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara destek olmak isteyen hayırseverler, vakfın internet sitesindeki bilgiler doğrultusunda bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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