İHH, Dubai Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fuarı'na Katıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 160'tan fazla ülkeden 18 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Dubai Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fuarı'na (DIHAD) katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen DIHAD'da uluslararası sivil toplum kuruluşları, yardım ve kalkınma ajansları, özel sektör ve hükümet temsilcilerinin aralarında bulunduğu 160'tan fazla ülkeden 1063 kuruluş ve 18 bini aşkın katılımcı yer aldı.

Etkinlik kapsamında 64 ana oturum ve 197 atölye çalışması düzenlenirken, çatışma bölgelerinde insani yardım çalışmaları, finansman modelleri, kalkınma ve insani yardımın birleşimi, küreselleşme ve yerelleşme, iklim değişikliği ve nüfus hareketlerinin insani yardım üzerindeki etkileri etkinliğin öne çıkan temaları arasında oldu.

Fuarda, İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, "Küresel Kutuplaşmada Batı ve Doğu İnsani Yardım Sistemlerini Birbirine Bağlamak" konulu konuşma yaptı.

Açıklamada fuarla ilgili görüşlerine yer verilen Aydın, bu tür fuarları önemli bulduklarını belirtti.

Aydın, "2007 yılında ilk kez bu fuara geldiğimizde katılımcıydık. Son dört yıldır da aktif bir katılımcı olarak stantlarımızı açıyoruz. DIHAD'daki tecrübemizi tüm kurumlarla paylaşıyoruz. Hem ülkemizin dünya genelinde yaptığı insani yardım çalışmalarını duyurmak hem de temsil etmek adına bu tür çalışmaları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.