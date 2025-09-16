İHH, Depremzede Çocuklara 1000 Bisiklet Hediye Etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, "Bir Bisiklet Bir Tebessüm Projesi" kapsamında 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa bisiklet hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı ilk günden bugüne kadar deprem bölgelerinde birçok insani yardım çalışmasında bulunan İhh, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Amasya İhh'nın destekleriyle uygulanan "Bir Bisiklet Bir Tebessüm Projesi" ile 400'ü Hatay'da, 309'u Adıyaman'da ve 291'i Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 1000 bisiklet, depremlerden etkilenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

Bisiklet dağıtımı için Adıyaman'da düzenlenen programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış ile Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin, çocuklar ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adıyaman Valisi Varol, İHH'nın dünyanın birçok ülkesinde insanların yaralarına merhem olmaya çalıştığını ifade etti.

Varol, "Çok başarılı, gayretli ve fedakar çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle İHH'nın tüm yöneticilerine, gönüllülerine ve maddi manevi İHH'yı desteklemiş herkese teşekkür ediyorum. Bugün de burada İHH'nın Adıyaman'ımızda çocuklarımızı, yetimlerimizi sevindirecek bir faaliyetinde bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin ise 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Hiçbir zaman durmadık. 'Bu büyük sorumluluğu nasıl yerine getirebiliriz?' diye hep arayış içerisinde olduk. Bugün Adıyaman'da her ay 1000 yetim kardeşimize burs veriyoruz. Kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamanın gayreti içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Program, konuşmaların ardından bisiklet dağıtımıyla sonra erdi.