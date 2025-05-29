İHH'den, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

İHH'den, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazzelilere her gün canları pahasına yardım ulaştırmaya çalışan 5 görevlinin, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Gazzelilere her gün canları pahasına yardım ulaştırmaya çalışan 5 görevlinin, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, İHH'nin, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttüğü projede çalışan 5 görevlinin, İsrail tarafından dün ve bugün yapılan iki ayrı hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırılardan ilki dün yaşandı. İHH'nin Gazze'de bulunan bir aşevinin yakınlarında, yemek hazırlayan ve dağıtan çalışanlara yapılan saldırıda Cemal el-Mubayyid şehit oldu, 2 kişi ise ağır yaralandı. Bugünkü saldırıda ise 4 kişi şehit oldu. Saldırı, yardım görevlileri Al-Nafak Caddesi'nde araçla yardım çalışmasına giderken dronla yapıldı. Bugünkü saldırıda şehit olan yardım görevlilerinin isimleri ise; Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak el-Tayf. Yardım görevlileri, işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Gazzelilere her gün canları pahasına insani yardım ulaştırmaya çalışıyorlardı."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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