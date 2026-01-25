Haberler

İHH'den Suriye'de çatışmalardan etkilenen sivillere yardım

İHH'den Suriye'de çatışmalardan etkilenen sivillere yardım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Aynularab kentinde çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım malzemesi gönderdi. Yardımlar, açılan koridor aracılığıyla bölgeye ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki Aynularab'ta çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım malzemesi gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında ilan edilen ateşkesin süresinin uzatılmasının ardından Aynularab'a doğru insani yardım koridoru açıldı.

İHH İnsani Diplomasi Biriminin yoğun temaslarıyla insani yardım koridorunun açılması yönünde önemli bir süreç işletildi. Koridor üzerinden bölgeye yardım sevkiyatı başladı.

Vakıf, çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep'ten Aynularab'a 6 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Yola çıkan tırlarda battaniye, yatak, yorgan, gıda kolisi, ekmek, hazır tüketim gıdaları, bot ve mont yer alıyor.

İHH, çatışmaların sürdüğü bölgelerde zorluk yaşayan sivillere yardım faaliyetlerini sürdürecek.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı