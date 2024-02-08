İHH'dan Suriye'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının "İyilik soğuk geçirmez" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahibi 4 bin 608 aileye??????? kış yardımı ulaştırıldı.

İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus'taki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere kömür, battaniye, sünger yatak, gıda kolisi, mont ve çizme gibi yardım malzemeleri dağıtıldı.

İhh Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaş mağduru ailelere kampanya kapsamında destek verdiklerini söyledi.

Tosun, soğuğun daha etkili olduğu kış günlerinde yardım dağıtımlarını artırdıklarını belirterek, "Başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki yardımseverlerin Suriye'deki aileler için İHH İnsani Yardım Vakfımıza ulaştırmış olduğu bağışlarla temin ettiğimiz yardım malzemelerini kamplarda yaşayan ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ocak ayı boyunca ve şubatın ilk 5 gününde Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus bölgelerinde bin 152 ton kömür, 13 bin 589 battaniye, 4 bin 565 mont, 3 bin 278 çizme, bin 486 sünger yatak, 482 soba ve 3 bin 296 gıda kolisi dağıttık."

Tosun, 4 bin 608 aileye yardım ulaştırdıklarını ve kış yardımı çalışmalarının martın sonuna kadar süreceğini sözlerine ekledi.