İHH Bursa Şubesi yönetimi, yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu

İHH Bursa Şubesi yönetimi, yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Kadın Kolları ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi. Programa dernek yönetimi ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı, etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşma yapan İHH Kadın Kolları Başkanı Hülya Anı, ramazan ayının manevi ruhunun yaşanması, birlik ve beraberlik ile savaş bölgelerinde yaşanan olayları dile getirdi.

Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
