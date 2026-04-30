İHH bu yıl 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda "Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaşların, çatışmaların arttığı, krizlerin daha da derinleştiği bölgelerde, özellikle kadın ve çocuklar yardıma her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bölgelere ulaştırılan kurban bağışları, hem temel gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor hem de kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile oluyor.

Bu yıl kurban hisse bedelini 11 bin 500 lira olarak belirleyen İHH, bağışçıların vekaletleriyle kesilecek kurbanları başta savaş ve kriz bölgeleri olmak üzere mazlum coğrafyalara ulaştıracak.

Enerji sorunları nedeniyle etlerin muhafaza edilmesinin zorlaştığı Gazze'ye, bağışların konserve ve dondurulmuş şekilde ulaştırılması planlanıyor.

Toplamda 86 bin 43 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlayan vakıf, Türkiye dahil 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların bayram sevincine ortak olmak için Türkiye dahil 26 ülkede 22 bin 250 çocuğa bayramlık hediye edecek olan İHH, bayramlık bedelini ise 1400 lira olarak belirledi.

Kaynak: AA / Adem Koç
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte gemilerdeki Türk sayısı

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı

İsrail şokta! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki

Soylu soruyu duyunca küplere bindi! Muhabire beklenmeyen hareket
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
Rakibini yumruklayan kaleciye ömrü boyunca unutamayacağı ceza

Bu yumruğun bedelini fena ödedi
Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?

Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?