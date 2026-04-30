İHH bu yıl 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda "Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaşların, çatışmaların arttığı, krizlerin daha da derinleştiği bölgelerde, özellikle kadın ve çocuklar yardıma her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bölgelere ulaştırılan kurban bağışları, hem temel gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor hem de kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile oluyor.

Bu yıl kurban hisse bedelini 11 bin 500 lira olarak belirleyen İHH, bağışçıların vekaletleriyle kesilecek kurbanları başta savaş ve kriz bölgeleri olmak üzere mazlum coğrafyalara ulaştıracak.

Enerji sorunları nedeniyle etlerin muhafaza edilmesinin zorlaştığı Gazze'ye, bağışların konserve ve dondurulmuş şekilde ulaştırılması planlanıyor.

Toplamda 86 bin 43 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlayan vakıf, Türkiye dahil 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların bayram sevincine ortak olmak için Türkiye dahil 26 ülkede 22 bin 250 çocuğa bayramlık hediye edecek olan İHH, bayramlık bedelini ise 1400 lira olarak belirledi.