İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

İHH Antalya Şubesi, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayan 7 bin kişiye sıcak yemek dağıttı ve Antalya'da ikamet eden 50 yetim aileye destek paketleri hazırladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayan 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, derneğin gençlik yapılanması Antalya Genç İHH, Gazze içerisinde yer alan Ezher Parkı Çadır Kenti'nde yardımlarını sürdürdü.

Ekipler, bölgedeki zorlu şartlara rağmen kazanlarda pişirdikleri sıcak yemeği 7 bin kişiye ulaştırdı.

Uluslararası yardımların yanı sıra yerel faaliyetlerini de sürdüren dernek üyeleri, Antalya'da ikamet eden 50 yetim aileye destek paketi hazırladı.

Gönüllüler aracılığıyla yapılan dağıtımlarda, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gıda kolileri ve hijyen paketleri adreslerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
