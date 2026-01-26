İnsan Hakları Derneği, Rojava'daki Çocuk Hakları İhlalleri İçin BM ve Ucm'yi Göreve Çağırdı

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Rojava'da çocuklara yönelik öldürme ve kaçırma vakalarına dikkati çekerek, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliği, UNICEF, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni acilen harekete geçmeye çağırdı.

İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rojava'da çocuklara yönelik hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. Reqa'da aynı aileden dördü çocuk olmak üzere altı kişinin katledilmesi; iki kız çocuğu ile bir kadının kaçırılması, çocuklara yönelik ağır ve sistematik ihlallerin cezasızlık zemininde sürdüğünü bir kez daha göstermektedir. Kaçırma, infaz ve sivilleri hedef alma gibi bu pratikler, IŞİD'e özgü yöntemler olarak hafızalarda yerini korumakta; bu tür saldırıların yeniden görünür hale gelmesi, söz konusu örgütün farklı biçimlerde yeniden canlandırılmaya çalışıldığına dair ciddi kaygıları güçlendirmektedir. Kobane, Kamışlo ve Haseke hattında süren saldırılar, abluka ve insani kriz koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde, çocukların yaşam hakkının çok yönlü biçimde ve sistematik olarak ihlal edildiği açıktır.

Bu fiiller 'çatışmanın sonuçları' olarak değerlendirilemez, çocukların yaşam hakkına, güvenliğine ve insan onuruna yönelik açık ve ciddi ihlallerdir. Çocukların öldürülmesi, kaçırılması ve silahlı çatışmalarda hedef alınması; BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ilgili ek protokoller ile BM Güvenlik Konseyi'nin 1612, 1882 ve 1998 sayılı kararları uyarınca savaş suçu olarak tanımlanmaktadır. Reqa'da yaşananlar, uluslararası toplumun hareketsizliğinin çocuklar açısından yarattığı yıkıcı sonuçları ortaya koymaktadır.

Kaçırılan kız çocukları ve kadının akıbeti derhal açıklanmalı; çocuklara yönelik tüm ağır ihlaller bağımsız, tarafsız ve etkin soruşturmalara konu edilmelidir. Sorumlu kişi ve yapılar hakkında uluslararası ceza adaleti mekanizmaları işletilmelidir. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliği, UNICEF, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Çocuklar ne çatışmanın tarafıdır, ne meşru hedefidir, ne de kaçınılmaz kayıptır. Çocukların öldürüldüğü ya da kaçırıldığı her yerde insanlığa karşı suç vardır."