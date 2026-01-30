İhd:  Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın Kapalı Tutulması, İnsani Yardımların Halka Ulaşmasını Engelleyen Ağır Bir Hak İhlalidir

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Kobani'de sivillere ulaştırılmak istenen insani yardımın engellenmesinin hak ihlali olduğunu belirterek, bir an önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini bildirdi.

İHD tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Kobane'de siviller; saldırılar, abluka ve derinleşen insani kriz nedeniyle gıda, su, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişememektedir. Bu koşullar, başta çocuklar olmak üzere sivil halkın yaşam hakkını doğrudan tehdit etmektedir. Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması, insani yardımların halka ulaşmasını engelleyen ağır bir hak ihlalidir. Bugün Diyarbakır Kent Koruma Konseyi tarafından Kobane'ye gönderilen insani yardım tırının geçişine izin verilmemesi, sivillerin bilinçli biçimde insani yardımdan mahrum bırakıldığını açıkça göstermektedir. İnsani yardımın engellenmesi; uluslararası insancıl hukuk, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ve Türkiye'nin taraf olduğu insan hakları belgeleriyle bağdaşmamaktadır. İnsani yardım bir lütuf değil, hukuki bir yükümlülüktür.

Bu nedenle İnsan Hakları Derneği olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal ve kesintisiz biçimde insani yardıma açılmalıdır. Sivil toplum örgütleri ve bağımsız insani yardım girişimlerinin bölgeye erişimi engellenmemelidir. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'na ait yardım tırının geçişine izin verilmemesi uygulamasına derhal son verilmelidir. Sivillerin, özellikle çocukların yaşam hakkını tehdit eden abluka ve engelleme politikaları kaldırılmalıdır. Yetkili kurumları, uluslararası mekanizmaları ve kamuoyunu; yaşanan bu ağır hak ihlallerine karşı sorumluluk almaya ve sessiz kalmamaya çağırıyoruz."