İğneada'da Kumsal Temizliği Yapıldı

İğneada'da Kumsal Temizliği Yapıldı
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Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde, belediye ekipleri tarafından halk plajı ve Mert Gölü sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Altuğ Erdem, turizm sezonu nedeniyle kumsalın temiz tutulmasının önemine vurgu yaptı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde kumsal temizliği yapıldı.

İğneada Belediyesi temizlik işleri ekipleri, halk plajı ve Mert Gölü sahilinde tatilciler tarafından atılan çöpler ile kumsalda oluşan yosun ve otlar traktörlere bağlanan ekipmanlar ile temizlendi.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, yaptığı açıklamada, doğası, denizi ve gastronomisiyle ön plana çıkan İğneada'nın turizm cenneti bir kent olduğunu söyledi.

Doğası, denizi ve ormanlarının güzelliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını ifade eden Erdem, turizm sezonu dolayısıyla temizlik çalışmalarına da önem verdiklerini belirtti.

Kumsalda özel ekipmanlar ile derin temizlik yapıldığını aktaran Erdem, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Erdem, tatilcilerden çöplerini kumsal alanda bırakmamaları, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için doğanın ve çevrenin temiz tutulmasını istedi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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