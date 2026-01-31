Haberler

Bosna Hersek'teki geleneksel "İgman Yürüyüşü"nün 84'üncüsü yapıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Ulusal Kurtuluş Mücadelesi kapsamında düzenlenen geleneksel İgman Yürüyüşü'nün 84.'sü, Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar, 1. Proletarya Tugayı'nın geçtiği güzergahtan yürüyerek, Partizan askerlerin anıtına çiçek bıraktı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında eski Yugoslavya topraklarında verilen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen "İgman Yürüyüşü"nün 84.'sü yapıldı.

Bosna Hersek ve bölge ülkelerinden gelen binlerce kişi İkinci Dünya Savaşı'nda ünlü olan 1. Proletarya Tugayı askerlerinin 84 yıl önce geçtiği güzergahtan yürüdü.

Katılımcılar daha sonra, Partizan askerlerin anıtına çiçek ve çelenk bırakırken, yürüyüşe katılanlar ellerinde eski Yugoslavya bayrakları taşıdı.

Geleneksel İgman Yürüyüşü Organizasyon Komitesi Başkanı Mirsad Catic, yürüyüşün gelecek nesiller tarafından da devam ettirilmesi temennisinde bulundu.

Tarihi yürüyüş 84 yıl önce yapıldı

Tarihi "İgman Yürüyüşü", 1942'de 27 Ocak'ı 28 Ocak'a bağlayan gece sıfırın altında 38 derecede ve kar altında gerçekleşmişti.

Romanija bölgesi yakınlarında Alman birlikleri tarafından kuşatılan 800 kişilik 1. Proletarya Tugayı, bu tehlikeden kurtulabilmek için tek çözüm yolu olan yürüyüşü yapmıştı.

Askerler, Saraybosna'nın yakınındaki İgman Dağı üzerinden geçerek, o dönemde işgal altında olmayan Foça şehrine varmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
