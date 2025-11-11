Tuzluca Ortaokulu Öğrencileri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulundan 20 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

1986'da Kara Harp Okulundan mezun olan subayların kurduğu "1978'den 1986'ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"nin desteğiyle Ankara'ya gelen öğrenciler, Anıtkabir ziyaretinin ardından Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesini gezdi.

AA muhabirine konuşan Okul Müdürü Ruban Sam Açıkel, şehit Üsteğmen Hakan Özkaner'in silah arkadaşları tarafından kurulan dernek sayesinde Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Bu gezi, şehidimizin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendi." dedi.

İlk defa Anıtkabir'e geldiğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Bilal Can Çelt, geziyi organize eden öğretmenlerine teşekkür etti.

Anıtkabir'e ve Birinci Meclise gittiklerini anlatan Çelt, çok mutlu olduğunu söyledi.

7. sınıf öğrencisi Dilruba Türkan da "Anıtkabir'i gördük, Atatürk'ümüze çiçekler verdik. Tabiat Müzesi'ni gördük. Tabiat Müzesi'nde de birçok yeri gördük. Dinozorları, nesli geçmiş hayvanları ve nesli tehlike altında olan hayvanları gördük. Etnografya Müzesi'ne gittik." dedi.

Türkan, "Bize bu şansı sundukları için teşekkür ederim. Belki hayatımda hiç gelemeyecek olabilirdim. Çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.