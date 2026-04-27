Haberler

Iğdır'da 350 bin fide dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da üreticilere 350 bin domates ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.

Bu kapsamda Iğdır'daki 165 üreticiye 250 bin domates ve 100 bin patlıcan olmak üzere toplam 350 bin fide dağıtıldı.

"Yüzde 50 bizden, yüzde 50 sizden" sloganıyla sürdürülen projede çiftçilere verilen fidelerin yarısını Tarım ve Orman Bakanlığı yarısını ise kendileri karşılayacak.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, fide dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen, 81 ilde uygulanmakta olan tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, tarımsal üretimin arttırılması ve atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedeflenmektedir." dedi.

İşlenmeyen ve nadasa bırakılan arazilerin değerlendirileceğini belirten Tingiş, şunları söyledi:

"Etkili şekilde değerlendirilmeyen arazilerin üretime dahil edilmesi ve verimliliğinin arttırılması, ilimizin tarımsal verimliliğini ve katma değerinin arttırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılında bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından finanse edilen, Iğdır ilinde sebze yetiştiricilerinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında ilimiz çiftçilerine dağıtılmak üzere yüzde 50 bakanlığımız, yüzde 50 de çiftçi katkılı 250 bin adet domates fidesi, 100 bin adet de patlıcan fidesi üreticilerimize dağıtılacaktır. İlimiz genelinde toplam 165 üreticimizi verimi yüksek fidelerle buluşturmuş oluyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

