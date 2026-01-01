Iğdır ve Erzincan'da eğitime kar ve don molası

IĞDIR ve Erzincan'da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar 2 Ocak günü tatil edildi.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden itibaren beklenen aralıklı kar yağışı ile aşırı buzlanma ve yer yer sis oluşumu gibi olumsuzluklar yaşanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir amacıyla, Iğdır genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezi ve özel öğretim kursu) ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 Ocak günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Valilik, ayrıca; kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de aynı tarihte idari izinli sayılacağını kaydetti.

SICAKLIK EKSİ 10 DERECEYE DÜŞECEK

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının görüleceğini belirtilerek, şöyle denildi:

"Hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve buna bağlı olarak meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli, kronik rahatsızlığı bulunan hamile kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimi de idari izinli sayılacaktır."