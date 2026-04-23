Rektörlük makamını devralan çocuklardan 'Kartal Dansı'

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Melekli Atatürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri Defne Miray Çatalkaya ve Poyraz Varol'a devretti. Misafirlerini kapıda karşılayan Rektör Gürel, koltuğunu çocuklara teslim edip, onlarla gelecek hedefleriyle ilgili sohbet etti. Rektörlük koltuğunda oturan Defne Miray Çatalkaya, kendisine bu fırsatı sunan üniversite yönetimine teşekkür edip, bayramın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Görevlerini ciddiyetle yapan öğrenciler, üniversiteyle ilgili sohbetin ardından etkinliği son dönemde ilgi gören Kartal Dansı ile sonlandırdı. Öğrencilerin gösterisini izleyen ve onlara eşlik eden Prof. Dr. Gürel, çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı