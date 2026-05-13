Iğdır Üniversitesi'nden Nahçıvanlı veterinerlik öğrencilerine uygulamalı eğitim

IĞDIR Üniversitesi, Türkiye ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasındaki eğitim iş birliği kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencilerini ağırladı. Bir haftalık yoğunlaştırılmış eğitim programına katılan öğrenciler, üniversitenin hayvan hastanesinde uygulamalı eğitim aldı.

Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerini bir haftalık uygulamalı eğitim programı kapsamında ağırladı. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Özaydın'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen programa Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nden 10 veteriner fakültesi öğrencisi katıldı. Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Koçak ve akademisyenler tarafından öğrencilere iç hastalıkları, cerrahi müdahaleler, doğum ve jinekoloji ile ileri görüntüleme teknikleri alanlarında uygulamalı eğitim gördü. Öğrencilere, uzman akademisyenler ve veteriner hekimler eşlik etti. Hayvan Hastanesi Başhekimi Koçak, öğrencilere modern teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarını anlattı.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mahir Meherremov, iki üniversite arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında 10 öğrenciyle birlikte Iğdır Üniversitesi'ne geldiklerini belirterek, "Hayvan Hastanesi'ndeki laboratuvarları gezdik, yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hayvan hastalıklarının teşhisi ve uygulanan tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler aldık" dedi.

Programın gerçekleşmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eden Meherremov, iki üniversite arasındaki akademik iş birliğinin gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Koçak, öğrenci değişim programlarının hem öğrenciler hem de üniversiteler açısından önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Teorik bilgiyi her yerde almak mümkün ancak uygulama alanları üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nden gelen öğrencilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Veteriner Fakültesi 5'inci sınıf öğrencileri Göktuğ Kaan Kaya, Nicat Şirinov ve Azize Memmedova da staj programı kapsamında ameliyat süreçleri, hayvan hastalıkları, doğum uygulamaları ve laboratuvar çalışmaları konusunda önemli deneyimler kazandıklarını belirterek, kendilerine destek veren akademisyenlere teşekkür etti.

