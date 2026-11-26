Iğdır Topçular Mahallesi'nde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde aralarında daha önce sözlü tartışma yaşandığı öğrenilen iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.
Iğdır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Topçular Mahallesi'nde, aralarında daha önce sözlü tartışma yaşandığı öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Kaynak: AA