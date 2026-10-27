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Iğdır Söğütlü Mahallesi'nde kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

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Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi'nde bir kümeste yapılan aramada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da bir kümeste uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Söğütlü Mahallesi'nde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.C.Ş. (19) ile adli süreçteki iki çocuk M.S.B. ve E.V. yakalandı.

Bir kümeste yapılan aramada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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