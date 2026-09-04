Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yüksek kazanç vaadiyle banka, Bitcoin ve Papara hesabı toplayarak bu hesapları yönetip kullanan ve üçüncü kişilere kiralayarak yasa dışı bahiste para nakline aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğinizi yaptım
Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Acun Ilıcalı'nın başı dertte! 100 milyon dolarlık dava açıldı
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi

Bu masa ortalığı fena karıştırdı!
Nepal'de korkunç bilanço: 1287 kişi öldü, 5 binden fazla kişi aranıyor

Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı