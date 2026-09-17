Iğdır merkezli 7 ildeki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı

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Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve örgüt kurma suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Iğdır merkezli olmak üzere İstanbul, Ağrı, Antalya, İzmir, Adana ve Elazığ'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA