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Iğdır merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyon kapsamında 27 kişiye de uyuşturucu kullanımına ilişkin cezai işlem uygulandı.

Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik başlatılan 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda polislerce Iğdır, Denizli, Amasya ve Bayburt'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, kullanım aparatları, hassas terazi ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon kapsamında 27 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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