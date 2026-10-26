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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Üçkaya Gölü sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Üçkaya Gölü sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki Üçkaya Gölü, sonbaharın gelişiyle çevresindeki bitki örtüsünün sarı ve kahverengi tonlara bürünmesiyle farklı bir manzara sundu. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan göl, sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi.

Iğdır'daki Üçkaya Gölü, sonbahar renklerine büründü.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan göl, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Sonbaharın gelişiyle gölün etrafındaki bitki örtüsü sarı ve kahverengi tonlarıyla bezendi.

Güzel manzaraların oluştuğu göl, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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