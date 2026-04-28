Iğdır Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Iğdır'ın Tarımsal Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" başladı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, Iğdır'ın bereketli toprakları ve kendine özgü mikroklima özellikleriyle Türkiye'nin en müstesna tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarımın ekonomik faaliyet olmaktan öte sosyal yapının ve kültürel kimliğin temel taşı olduğunu ifade eden Gürel, "Binlerce ailemiz geçimini doğrudan topraktan sağlamakta, şehir ekonomimizin kalbi bu üretimle atmaktadır. Iğdır Üniversitesi olarak bu değişim sürecinde üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Yükseköğretim Kurulu tarafından katma değeri yüksek tarımsal ürünler temalı bir ihtisas üniversitesi olarak ilan edilmemiz bizlere akademik bir görevin yanı sıra toplumsal bir misyon da yüklemiştir." dedi.

Gürel, sunulacak her raporun tozlu taraflarda kalmayacağını ve Iğdır tarımının yol haritasını belirleyen birer stratejik hamleye dönüşeceğine dikkati çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de yapılan çalıştayın tarımla ilgili sorunlara ışık tutacağını belirtti.

Kentin tarımsal potansiyelini daha güçlü bir şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Tingiş, şunları kaydetti:

"Sahada karşılaştığımız sorunları bilimsel bakış açısıyla ele almak, uygulanabilir çözüm önerilerini geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlimizin sahip olduğu mikroklima özelliğiyle verimli toprakları, çeşitliliği ve stratejik konumuyla uzak doğu ülkelerine açılan bir şehir konumundayız. Ülkemizin tarımda önemli bir yere sahip olan bir iliyiz. Özellikle kayısı başta olmak üzere meyveciliğin, bitkisel ve hayvancılık alanlarında ciddi bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin sürdürülebilir, verimli ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşması için mevcut sorunların doğru analiz edilmesi, üreticilerin beklentilerinin dikkate alınması, kamu, özel sektör ve üniversite İşbirliğinin yerel yönetim ve sektör temsilcileriyle ortak akıllarla hareket edilmesi ve çözümlerinin kavuşturulması gerekmektedir."

Tingiş, çalıştay kapsamında çeşitli konuların ele alınacağını belirterek, "İlimizdeki toprak yapısı ve kullanımı ile alakalı sorunlar, bitki koruma sorunları, ürünlerin pazarlanması ve depolanması, işlenmesi, katma değeri yüksek ürünlerin artırılması, sulamayla ilgili sorunlar, hayvancılık ve sorunlarla alakalı diğer sorunlarımızı ele almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çalıştayda "Toprak Tuzluluğu, Drenaj, Küçük Parçalı Arazi Yapısı Problemleri", "Iğdır İlinde Yetişen Tarım Ürünlerinde Önemli Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri ve Ürün Pazarlama" ve "Depolama ve Katma Değer Sorunu" gibi konular üzerine durum analizleri yapıldı.

Yarın da devam edecek olan çalıştay, sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla sona erecek.

Çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Mehmet Mustafa Yeşil, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ergin Toprak, akademisyenler ve ilgililer katıldı.