Iğdır Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Gece Gündüz Sürdürülüyor

IĞDIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları gece ve gündüz aralıksız sürdürüldü.

Iğdır Havalimanı Müdürü Fikret Bağca koordinesinde yürütülen çalışmalarda pist, apron ve taksi yollarında biriken karlar ekipler tarafından temizlendi. Yoğun kar yağışına rağmen gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde havalimanı uçuş operasyonlarına hazır hale getirildi.

Haber: Suat DENİZ/IĞDIR,