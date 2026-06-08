Iğdır'daki Zor Vadisi'nde kar ve bahar çiçekleri bir arada görüntülendi

Iğdır'ın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımında bulunan Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Zor Dağı'nın yamacındaki vadi, yaz mevsiminde farklı renklerde açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve dereleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Zirvesinde kar ve vadide bahar çiçekleri bulunan bölge, kentin dağcılık turizmine de katkı sağlıyor.

Bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılar, güzel manzaralar eşliğinde gezinti yapıyor.

Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada olduğu vadi dronla görüntülendi.