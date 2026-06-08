Haberler

Iğdır'daki Zor Vadisi'nde kar ve bahar çiçekleri bir arada görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın 2 bin 500 metre rakımlı Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, yazın açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve dereleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor. Zirvesinde kar, vadide bahar çiçekleri bulunan bölge, dağcılık turizmine katkı sağlıyor.

Iğdır'ın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımında bulunan Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Zor Dağı'nın yamacındaki vadi, yaz mevsiminde farklı renklerde açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve dereleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Zirvesinde kar ve vadide bahar çiçekleri bulunan bölge, kentin dağcılık turizmine de katkı sağlıyor.

Bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılar, güzel manzaralar eşliğinde gezinti yapıyor.

Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada olduğu vadi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Seçimden önce Safi'ye vurduğu darbeye bakın

İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Ne kucağındakinden ne de karnındakinden utanmadı

Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay

Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar