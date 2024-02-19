Iğdır'daki Üçkaya Vadisi Karla Kaplandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonucunda Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan Üçkaya Vadisi beyaza büründü. Vadideki ağaçlar, akarsular ve sarp kayalıklar karla kaplanarak güzel kış manzaraları oluşturdu. Vadinin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren yağış nedeniyle Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yer alan vadi karla kaplandı.
Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadide güzel kış manzaraları oluştu.
Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karla kaplı hali dronla görüntülendi.