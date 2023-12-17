Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi 2023'te 135 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, 2023 yılında 135 bin ziyaretçiyi ağırladı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına şifa arayan ziyaretçiler, merkezde 2-3 saat geçiriyor. Tuz mağarasının dönüştürülmesiyle hizmete açılan merkez, konferans salonu, kafeterya ve hediyelik eşya gibi bölümleriyle de ilgi görüyor.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde 2 yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, 2023'te 135 bin ziyaretçiyi ağırladı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, ziyaretçiler 2 ya da 3 saat kalarak hastalıklarına şifa arıyor.

Tuzluca'da 55 dönümlük araziyi kaplayan, yıllarca 'tuz üretim merkezi' olarak hizmet veren tuz mağarası, Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı proje ile Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağara, 15 Haziran 2021'de Tuz Terapi Merkezi olarak hizmete açıldı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde ziyaretçiler, konferans salonu, kafeterya ve hediyelik eşya gibi bölümlerde de vakit geçiriyor. 2023'te 135 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde, 2 ya da 3 saat kalan çoğunluğu astım, bronşit ve KOAH hastası olan ziyaretçiler, hastalıklarına şifa arıyor.

TOPLAM 337 BİN ZİYARETÇİ

Tuz Terapi Merkezi Müdürü Faruk Korkusuz, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan tuz mağarasında her türlü ihtiyacın karşılandığını belirtti. Merkezde konferans salonu, kafeterya ile hediyelik eşya satan bölüm olduğunu hatırlatan Korkusuz, elektrikli araçların şarjına kadar birçok konuda ziyaretçilere yardımcı olduklarını anlattı. Tuz Terapi Merkezi'ni açıldığından bu yana toplamda 337 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Korkusuz, mağaranın sağlık sektörüne kazandırılması için çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Tuz Terapi Merkezi'ne İstanbul'dan çocukları ile gelen Gökçen Ay, astım, bronşit ve KOAH hastalarının merkeze gelmelerini tavsiye etti. Ay, mağaranın havasının nefes almayı kolaylaştırdığını belirtti. Öte yandan Tuz Terapi Merkezi'ne öğrenciler 20 TL, diğer ziyaretçiler ise 30 TL ödeyerek girebiliyor. (DHA)