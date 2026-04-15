Iğdır'dan uydu vericiyle takibe alınan bozkır delicesi 4 günde Azerbaycan'a uçtu

Iğdır'da uydu vericiyle takibe alınan bozkır delicesi, kuzeye doğru başladığı yolculuğunda 4 günde Azerbaycan'a uçtu.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde yapılan kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Buradaki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bulunan ağlara takılan kuşların ayaklarına halka, bazılarının da kanatlarına uydu verici takılıyor.

Bu kapsamda 2026 yılının ilkbahar çalışmalarında 53 türden 973 birey halkalanarak doğal ortamına salındı.

Kuzey Yarım Küre ile Güney Yarım Küre arasında seyahat eden kuşların kullandığı Kuzeydoğu Göç Rotası üzerindeki istasyonda ağlara takılan türlerden 9'una da uydu verici takılarak göçleri takibe alındı.

Doğaya salındığı gün Ermenistan'a uçtu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede gösterilen bozkır delicesi (Circus macrourus), 26 Mart'ta kanatlarına uydu verici takılarak doğaya salındı. Delice, aynı gün Ermenistan'ın Geğarkunik şehrine bağlı Tsovak köyüne göçtü.

Burada bir gün boyunca uçan delice, yaklaşık 200 kilometrenin üstünde yol kat ederek Sevan Gölü'nün kıyısında konakladı.

Burada bir süre kalan delice, 30 Mart'ta Azerbaycan'ın Gence şehrine, buradan da Mingeçevir Barajı'na geçti.

Şu an bu alanda bulunan delicenin, hava sıcaklığının artışına bağlı olarak kuzeye doğru göçüne devam etmesi bekleniyor.

Delice, en yüksek 2 bin 982 metreye çıktığı bu yolculuğunda 420 kilometre yol kat etti.

"53 türden 973 kuşu halkaladık"

İstasyon sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, 2006'dan beri bu alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu yılın ilkbahar sezonu çalışmalarına 10 Mart'ta başladıklarını belirten Tutar, "İlkbahar sezonumuzda bugüne kadar 53 türden 973 kuşu halkaladık ve doğaya geri saldık. Halkaladığımız 9 kuşa da uydu vericisi yerleştirdik. Bunlar yırtıcı kuşlardı." dedi.

Yırtıcı kuşların uzun mesafeli göçler gerçekleştirdiğini anlatan Tutar, şunları kaydetti:

"Bu 9 kuştan birisi de bir bozkır delicesiydi. Bozkır delicesi yetişkin bir erkek ve 320 gram ağırlığında. Vericiyi yerleştirdikten sonra doğaya geri saldık. 26 Mart'ta verici yerleştirdiğimiz kuşun yaklaşık 2 haftalık süre içerisinde Azerbaycan'ın Gence bölgesinde konakladığını gözlemledik. Bozkır delicesinin hareketlerini uydu verici üzerinden izlemeye devam edeceğiz."