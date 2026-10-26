Iğdır'daki 5. Hudut Tugay Komutanlığında "Sancak Tevdi Töreni" düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığının "alay" seviyesinden "tugay" seviyesine yükseltilmesi nedeniyle Sancak Tevdi Töreni yapıldı.

Kentteki 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, protokol üyeleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Korgeneral Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 5. Hudut Tugay Komutanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Özkan Şenol'a sancağı teslim etti. Şenol da sancağı yemin ederek teslim aldı.

Daha sonra sancak teslim sözleşmesini imzalayan Korgeneral Aktaş, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız adına 5. Hudut Tugay Komutanlığımıza sancağımızı teslim etmek üzere sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sancağımız şanlı tarihimizin, askeri geleneklerimizin, şerefimizin ve milletimize olan sadakatimizin bir simgesidir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş şanlı tarihimizin en kıymetli sembollerinden birisidir. Ecdadımızdan devraldığımız, nesilden nesile taşıdığımız bu kutsal emanet milletimizin bağımsızlık iradesini, ordumuzun şerefini ve vatan sevgisini temsil eder."

Sancak Tevdi Töreni, 5. Hudut Tugay Komutanlığı personelinin tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA