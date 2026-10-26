Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'daki 5. Hudut Tugay Komutanlığında "Sancak Tevdi Töreni" düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığının "alay" seviyesinden "tugay" seviyesine yükseltilmesi nedeniyle Sancak Tevdi Töreni yapıldı.

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığının "alay" seviyesinden "tugay" seviyesine yükseltilmesi nedeniyle Sancak Tevdi Töreni yapıldı.

Kentteki 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, protokol üyeleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Korgeneral Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 5. Hudut Tugay Komutanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Özkan Şenol'a sancağı teslim etti. Şenol da sancağı yemin ederek teslim aldı.

Daha sonra sancak teslim sözleşmesini imzalayan Korgeneral Aktaş, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız adına 5. Hudut Tugay Komutanlığımıza sancağımızı teslim etmek üzere sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sancağımız şanlı tarihimizin, askeri geleneklerimizin, şerefimizin ve milletimize olan sadakatimizin bir simgesidir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş şanlı tarihimizin en kıymetli sembollerinden birisidir. Ecdadımızdan devraldığımız, nesilden nesile taşıdığımız bu kutsal emanet milletimizin bağımsızlık iradesini, ordumuzun şerefini ve vatan sevgisini temsil eder."

Sancak Tevdi Töreni, 5. Hudut Tugay Komutanlığı personelinin tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası

Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığının bedeli ağır oldu
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı

Lüks gemide korku dolu anlar! Daha limandan çıkamadan facia
Libya mutabakatı onayı, Yunanistan'ı karıştırdı: Yenilip yutulmaz yenilgi

Türkiye'nin diplomasideki son zaferi komşuyu karıştırdı
Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi

Hepsi Türkiye'ye getirildi! Şimdi hesap vakti
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı