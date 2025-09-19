Haberler

Iğdır'da Yıldırım Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da hayvan otlatan 18 yaşındaki Murat Satı, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Yassıbulak köyünde gerçekleşti.

Iğdır'da, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.

Yassıbulak köyünde çiftçilik yapan Murat Satı'nın (18) bulunduğu alana, köyün kırsalında hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, Satı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.