Iğdır'da Yıldırım Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti
Iğdır'da hayvan otlatan 18 yaşındaki Murat Satı, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Yassıbulak köyünde gerçekleşti.
Iğdır'da, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.
Yassıbulak köyünde çiftçilik yapan Murat Satı'nın (18) bulunduğu alana, köyün kırsalında hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, Satı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel